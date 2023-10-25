Gümüşhane’de üniversiteye ayı girdi

Gümüşhane’de gece geç saatlerde Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Gümüşhane Üniversitesi kampüsüne inen ve rahat tavırlarıyla kampüs içerisinde dolaşan ayı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kampüsün dağlık kısma yakın olan Turizm Fakültesi’nden indiği tahmin edilen yetişkin ayı bir süre üniversite içerisinde bulunan lojmanların önünde gezdikten sonra dağlık alana doğru yürüyerek gözden kayboldu. Öte yandan kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yiyecek aramak için kent merkezine inen tilkiler de şehrin sokaklarında gezerken yine vatandaşlar tarafından görüntülendi.