Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 01:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Giresunspor Kayserispor'u ağırlayacak
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Bitexen Giresunspor, bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
Çotanak Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele, TRT RADYO 1'den naklen yayınlanacak.
Bitexen Giresunspor, 21 puan ile 17. sırada bulunuyor. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini eli boş göndermek istiyor. Yukatel Kayserispor ise 32 puanla 7. basamakta yer alıyor.
Bu sezon formda bir görüntü sergileyen ve son iki maçında 6 puanı hanesine yazdırarak üst sıralar için iddialı bir konuma gelen Kayseri ekibi, kritik deplasmandan da kazanarak dönmeyi hedefliyor.
Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Etiketler: Giresunspor Kayserispor Süper Lig
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