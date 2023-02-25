Çotanak Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele, TRT RADYO 1'den naklen yayınlanacak.

Bitexen Giresunspor, 21 puan ile 17. sırada bulunuyor. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini eli boş göndermek istiyor. Yukatel Kayserispor ise 32 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Bu sezon formda bir görüntü sergileyen ve son iki maçında 6 puanı hanesine yazdırarak üst sıralar için iddialı bir konuma gelen Kayseri ekibi, kritik deplasmandan da kazanarak dönmeyi hedefliyor.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.