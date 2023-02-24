Koçhisar köyünde yaşayan 68 yaşındaki Fatma Çelik, yıllarca umreye gitmek için biriktirdiği parayı, "asrın felaketi" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlamaya karar verdi.

Telefonla İlçe Müftülüğüne ulaşan Çelik, durumu personele iletti. Bunun üzerine Çelik'in evine giden müftülük personeli, yaşlı kadının 50 bin lirasını teslim aldı.

Çelik, gazetecilere, deprem sonrası bölgenin durumunu televizyondan izleyince yaşanan acılara dayanamadığını söyledi.

Herkesin elinden geldiği ölçüde bölgeye yardım yaptığını dile getiren Çelik, "Umre için para biriktirmiştim. Kutsal topraklara gitmekten vazgeçtim ve parayı depremzedelere bağışladım. Allah'ım ölenlere rahmet, kalanlara sabır, yaralılara şifa versin." dedi.

Bağışı teslim alan müftülük çalışanları da duyarlı davranışından dolayı Fatma Çelik'e teşekkür etti.

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