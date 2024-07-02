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Güncel
AA 02.07.2024 14:08

Giresun'da yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu koruma altına alındı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi yavrusu koruma altına alındı.

Giresun'da yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu koruma altına alındı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çamoluk'un Taşdemir köyü Seme Deresi mevkisinde jandarma ekibinin devriye görevi sırasında kara yoluna yakın arazide yaralı dağ keçisi yavrusunun fark edildiği belirtildi.

Olay yerine Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Ekiplerin yaptığı incelemede yavrunun ayağında kırık tespit edildi. Yavru keçi, tedavisi için gerekli işlemler yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğamızı ve yaban hayatımızı korumak hepimizin görevidir" değerlendirmesinde blunuldu.

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Giresun Milli Parklar
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