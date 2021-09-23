Giresun İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyuşturucu madde ticareti yapan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik 10-21 Eylül tarihleri arasında 10 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 18 zanlının gözaltına alındığı, bu şahıslardan birinin tutuklanarak cezaevine konulduğu kaydedildi.

Operasyonlarda, 28,5 gram esrar, 6,6 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 62,6 gram metamfetamin maddeleri ile 11 ecstasy hap ve 5 kök kenevir elde edildiği aktarıldı.