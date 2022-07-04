Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da tomruk çalan kişiler tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Piraziz ilçesinde üretim bölgesinden tomruk çalan iki kişi tutuklandı.
Giresun'da alınan bilgiye göre, Deregözü köyünde Piraziz Orman İşletme Şefliğine ait üretim bölgesinde, kesilerek tomruk haline getirilmiş 22 ladin ağacının çalındığı güvenlik güçlerine bildirildi.
Bölgede jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tomrukları çaldıkları tespit edilen E.T ve İ.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Bulunan tomruklar ise Piraziz Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.
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