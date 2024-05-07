Açık 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.05.2024 11:51

Giresun'da sürüler yaylalara çıkmaya başladı

Giresun’da ilkbaharın gelmesi ile birlikte koyun sürüleri yaylalara çıkarılmaya başladı.

Giresun'da sürüler yaylalara çıkmaya başladı
[Fotograf: İHA]

Giresun'da yaylalarda Mayıs ayında yaşanan süpriz kar yağışına rağmen besiciler, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için kış aylarında şehir merkezlerinde bulunan mandıralarından ayrılıp yüksek rakımlı yaylalara yolculuk etmeye başladı.

Giresun'da sürüler yaylalara çıkmaya başladı

Piraziz’den yola çıktıklarını söyleyen Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Yavuz, "300 koyunumuzla birlikte 2 bin rakımlı Eğribel Yaylasına yolculuğumuz başladı. Tahmini 3 günde varacağımızı düşünüyoruz fakat hava koşulları varış zamanımızı değiştirebilir. Her yıl mayıs ayının başında uzun bir yolculuk yaparak obalara çıkıyoruz. Eylül ayının sonlarına doğru ise şehirdeki mandıramıza geri dönüş yapıyoruz. Yolculuğumuz sırasında sürümüze 2 çoban ve 1 bekçi köpeği eşlik ediyor" dedi.

Doğal ortamlarında bol bol otlanacaklar

Sürünün doğada daha iyi beslendiğini vurgulayan Yavuz, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte trafiğin sakinliğinden faydalanarak, şehir içinden yolculuklarına başlıyoruz. Yaylada 4-5 ay boyunca yaylalarda kalacak olan hayvanlarımız bu süre zarfında doğal ortamlarda bol bol otlamasını sağlanarak, sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi sağlanıyor" diye konuştu. 

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Muğla'da aranan firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Putin yemin ederek beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu
13:36
Bayburt ve Trabzon'da mayısta kar yağdı
13:27
Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştiriyor
13:31
Kuveyt Emiri Es Sabah, Ankara'da
12:50
BM: Refah Sınır Kapısı iki yönlü olarak geçişlere ve ürün girişine kapatıldı
12:51
Tahliye kararı verilen kiracı binayı yakmaya çalıştı
Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar
Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar
FOTO FOKUS
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ