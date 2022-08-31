Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin çarptığı kişi öldü. Sürücü gözaltına alındı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Güney köyü mevkisinde E.K'nin kullandığı otomobil, Hayati Bahar'a çarptı.
Bahar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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