Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Arkadaşlarıyla Beyazsu Çayı mevkisine piknik yapmaya giden Nusaybin Devlet Hastanesinde sağlık personeli Abdullah Alpaslan, serinlemek için çaya girdi.
Boğulma tehlikesi geçiren ve arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan Alpaslan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Mardin
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