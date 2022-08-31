Yakutiye ilçesine bağlı Cedid Caddesinde sürdürülen çalışmalarda dere yatağının üzerindeki yolda göçük yaşandı.

Beton bariyer taşıyan iş makinesi göçük sonrası yan yattı. Bir işçi son anda oluşan çukurdan kaçmayı başarırken iş makinesi operatörü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bölgedeki esnaftan Fatih Aydın, "Çok şiddetli bir sarsılma yaşandı. Arkada baktığımızda kazı çalışması yapan iş makinesi çukura düşmüştü. Elektrik ve su kesintisi yaşandı. Derenin ıslah çalışması yapılıyor. Uzun bir çalışma. İnşallah kısa sürede herhangi bir kaza yaşanmadan bitirilir" dedi.