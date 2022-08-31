Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Recep Soytürk, "100 yıl önce ülkeyi işgal etmek isteyen dönemin güçlü devletlerine karşı iyi bir önder, siyasetçi, askerin liderliğinde tüm Türk milletinin ayağa kalkarak buna 'dur' demiştir. Ulu Önder Atatürk'ü ve şehitleri rahmetle anıyorum. Ulu Önder Atatürk 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' diyor. Çok şükür böyle askerlerin, liderlerin torunlarıyız. Yakın bir tarihte o genlerin bizde de olduğunu 15 Temmuz'da hep beraber gösterdik. Öyle bir coğrafyadayız ki benzer şartlar etrafımızda dolaşıyor. Aynı duyguyla, genlerle gittiğimiz takdirde karşımızda kim olursa olsun 30 Ağustos'taki gibi ülkemizin bağımsızlığı için gönül birliği içerisinde direneceğiz. Ülkemizden bir karış toprak vermeyeceğiz" dedi.