Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
[Fotograf: AA]
Sinop'un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu otopsi ile belli olacak.
Denizciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.
Uzun süredir ormanda olduğu değerlendirilen ceset, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kime ait olduğunun yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı bildirildi.
Etiketler: Sinop
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