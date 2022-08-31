Ad ve soyad değişikliği artık e-Devlet'ten de yapılabilecek. Bu gelişmeyi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu.

İsim soyisim değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet ad soyadı değişikiliği başvurusu için tıklayınız.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.