Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de fener alayı düzenlendi
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü fener alayı ve konserle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, Nevşehir Valiliği önünden başladı.
Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara Türk bayrağının dağıtıldığı ve Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen atların katıldığı yürüyüş, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sona erdi.
Yürüyüşe, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen konser, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etiketler: 30 Ağustos Zafer Bayramı
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