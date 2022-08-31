Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.
S.A. ve C.A, Dulkadiroğlu Mahallesi 8. Sokak'ta husumetli oldukları bir grupla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralanan S.A. ve C.A, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 7 kişiyi, Yenişehir Mahallesi Kafeler Sokak'ta yakaladı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
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