Son yılların en popüler doğa sporlarından olan yamaç paraşütü, Çorum’da da gelişmeye devam ediyor. Bayat ilçesi, iklimi ve fiziki şartlarıyla yamaç paraşütünde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

İlçede, Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen paraşüt şenliği yoğun ilgi gördü.

Çorum Uçuş Kulübü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte Samsun, Amasya, Tokat ve Yozgat’tan ilçeye gelen sporcular, ilçeyi kuş bakışı gören tepeden kalkış yaparak gökyüzünde Türk bayrağı açıp gösteri yaptı.