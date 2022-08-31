Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
T.G.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu Balıkısık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki E.G.C, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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