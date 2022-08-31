Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı "Kurtuluş Festivali" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, bando eşliğinde zaman zaman Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.

Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.