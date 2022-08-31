Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te fener alayı düzenlendi
[Fotograf: AA]
Bilecik'te, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı "Kurtuluş Festivali" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, bando eşliğinde zaman zaman Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.
Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Etiketler: 30 Ağustos Zafer Bayramı
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