Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 2 bin 336 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi
Edirne'de 8 ayda 2 bin 336 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlanana kadar Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor.
Gerekli işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülüyor.
Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü, 8 ayda 2 bin 336 Afganistan uyrukluyu sınır dışı etti.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Afganistan
Sıradaki Haber
Bayburt'ta yaz Kur'an kursları sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz