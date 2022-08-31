Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bir evde 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprübaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 8 kilo 700 gram kubar esrar, 265 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda skunk ile Hint keneviri tohumu ve bitkisi, uyuşturucu kullanımında ve öğütmede kullanılan 2 aparat, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, biri araç anahtarı görünümlü 2 hassas terazi ile 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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