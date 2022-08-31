Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. Çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Hırsızlık
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