Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Kent merkezindeki çeşitli adreslere yönelik yapılan operasyonda, farklı miktarlarda sentetik ecza hapı, ekstazi ve metanfetamin ele geçirildi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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