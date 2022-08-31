Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, komşular arasında evlerin ortasındaki boşluğa saman koyma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada henüz isimleri öğrenilemeyen karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Komşular arasında daha önce de aynı mesele yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi.
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