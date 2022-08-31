Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Binlerce sazan yavrusu suya bırakıldı
[Fotograf: İHA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde 15 bin adet sazan yavrusu balığı baraj suyuna bırakıldı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde iç sularda balıklandırma çalışmaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi.
Balıkları suya bırakma etkinliğine Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli katıldı.
Etkinlikte 15 bin adet yavru sazan balığı Bozarmut Barajı'na bırakıldı.
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