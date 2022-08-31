İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 71 ünite ve 5 ameliyathanesi ile hizmet verdiğini söyledi.

Hafta içi 09.00-16.00 saatleri arası randevu ile vatandaşlara poliklinik hizmeti sunan hastanenin, vatandaşlara daha fazla hizmet vereceğini aktaran Berk, "Müdürlüğümüzün ve hastane yönetimimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda diş poliklinik hizmetlerinden halkımızın daha fazla yararlanması için 5 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün saat 17.00-20.00 arası, 20 diş hekimimizin katılımıyla mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye başlayacaktır" dedi.

Mesai dışı saatlerde diş polikliniklerden hizmet almak isteyenler mhrs.gov.tr ve Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemini kullanarak randevu oluşturabilecek.