Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde hareketsiz duran leyleği fark etti.

Kanat ve ayağından yaralı olduğu belirlenen leylek, denizden alınarak Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.