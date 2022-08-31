Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde bulunan yaralı leylek, tedavi altına alındı.
Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde hareketsiz duran leyleği fark etti.
Kanat ve ayağından yaralı olduğu belirlenen leylek, denizden alınarak Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Etiketler: Hatay
Son Haberler
- 11:22
- 11:20
- 11:11
- 11:07
- 11:11
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 2 bin 419 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz