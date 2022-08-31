Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, yılın her döneminde çevre il ve ilçelerden çok sayıda turisti ağırlıyor.

El değmemiş doğasıyla öne çıkan ilçe, Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Karagöl, Katır Gölleri ve Mercan Kanyonu gibi güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 7 bin nüfusa sahip olan ilçeden geçen Munzur Çayı da kentin önemli turizm alanlarının başında geliyor.

İlçedeki Ziyaret köyünden doğarak akan Munzur Çayı, özellikle yaz aylarında trekking, kamp, rafting ve yüzme meraklılarının uğrak yeri oluyor.

Farklı türlerin üreme alanı oluyor

Yöre sakinlerinin yanı sıra turlarla ilçeye gelen ziyaretçiler, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle ilgi çeken çayın kıyısında piknik yapıp serin suda yüzüyor.

Menderesler oluşturarak geçtiği bölgelere canlılık katan Munzur Çayı, birçok canlıya da yaşam alanı oluşturuyor.

Nesli koruma altında olan kırmızı benekli alabalık ile su samurlarının yaşadığı Munzur Çayı, akbalık, sazan, kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve ördek gibi türlerin de üreme alanı oluyor.