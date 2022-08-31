Son günlerde hava sıcaklığının arttığı bölgenin Küçükçatma köyünde yaşayan çocuklar, serinlemek için Kars Çayı'na giriyor.

Çayın serin sularında yüzen çocuklar, zaman zaman da suda oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Çocuklardan Mikail Avcıoğlu yazın yüzdükleri çayın, kışın da buzlu yüzeyinde kızakla kaydıklarını söyledi.

Havaların çok sıcak olduğunu anlatan Avcıoğlu, "Bu su olmasa sıcaktan kavruluruz. Su çok güzel, içine girince ferahlıyoruz" dedi.