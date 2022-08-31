Malatya'nın Darende ilçesinde arıcılık yapan Sabit Berçin, kekik ve keven balı rekoltesinin bu yıl artış gösterdiğini söyledi.

Darende'nin yetişen kekik türü bakımından zengin olduğunu anlatan Berçin, "Bölgemizde 16 çeşit kekik florası mevcut. Mevsimin de iyi gitmesiyle bu yıl bal rekoltesinde muazzam bir artış oldu. Üretici arkadaşlarımızın tamamı memnun ve bereketli bir yıl olduğu için dua ediyor" dedi.

"5 ton rekolte bekliyoruz"

Geçmiş yıllara göre kovan başına bal veriminin arttığına dikkat çeken Berçin, şunları söyledi:

"Arıcı arkadaşlarımız 2022 yılı kekik balı hasadını tamamladı. İlk verilerimize göre kovan başı verim ortalama 17 kilogram oldu. Geride kalan son 5 yıla bakıldığında bu sezonki verim, herkesi memnun etti. Geçen yıl ilçe genelinde 2 ton civarında kekik ve keven balı üretimi yapıldı. Bu yıl ise 5 ton seviyesinde rekolte bekliyoruz. Balımız lezzet ve kokusu ile ülkemizde çok özel bir bal. Özellikle çıta ve süzme şeklinde tüketilen balımızı, yurtiçi ve yurtdışına gönderiyoruz. Fiyatı yüksek olmasına rağmen talepte bir sıkıntı yaşamıyoruz."