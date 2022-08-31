Aşırı hızdan dolayı yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kurma çalışmaları birçok bölgede tamamlandı.

Toplam 12 ilde, 2 bin 778 kilometre uzunluğundaki kara yolu ağında ortalama hız ihlal tespit sistemleri kuruldu.

Belirli bölgelere trafik işareti ile uyarı levhaları yerleştirildi. Hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimleri de uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede Yozgat- Sivas, Yozgat- Kayseri kara yollarında gidiş geliş güzergahında hız ihlal tespit sistemleri devreye girdi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri durdurarak hem sistem hakkında bilgilendirmelerde bulundu hem de trafik kurallarına uymaları konusunda sürücüleri uyardı.