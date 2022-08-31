Gümüşhane'de yeni binasında hizmet vermeye başlayan 200 yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin yoluyla ilgili çalışmalar hızlandırıldı.

Hastanenin 1,5 kilometrelik bölümünde asfaltlama çalışmaları başladı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 1 ay içerisinde çalışmaların tamamlanmasının planlandığını ve vatandaşların konforlu bir şekilde hizmet alabilecekleri bir alan ortaya çıkarmak için çalışmaların süreceğini söyledi.