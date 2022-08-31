Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde asfaltlama çalışması
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı.
Gümüşhane'de yeni binasında hizmet vermeye başlayan 200 yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin yoluyla ilgili çalışmalar hızlandırıldı.
Hastanenin 1,5 kilometrelik bölümünde asfaltlama çalışmaları başladı.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 1 ay içerisinde çalışmaların tamamlanmasının planlandığını ve vatandaşların konforlu bir şekilde hizmet alabilecekleri bir alan ortaya çıkarmak için çalışmaların süreceğini söyledi.
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