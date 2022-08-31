Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kavga
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