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Güncel
AA 23.03.2024 14:26

Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.G, Espiye ilçesinin Soğukpınar beldesinde, "basit yaralama" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ise merkeze bağlı Sarvan köyünde yakalandı.

Bu kişiler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'yi de Keşap ilçesine bağlı Güneyköy'de gözaltına aldı. T.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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