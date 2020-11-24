İlit köyünde kullandığı otomobilin Gelevera deresine yuvarlanması sonucu kaybolan İlhan Gürbüz'ün bulunması için sabah saatlerinden itibaren Jandarma Su Altı Arama Timi, AFAD, AKUT ve Giresun Belediyesi Su Altı Arama ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Çalışmalar sonucu Gürbüz'ün cesedine kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre mesafede köprüye takılmış odun parçalarının olduğu yerde ulaşıldı.

Gürbüz'ün cenazesi Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.