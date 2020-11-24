Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bosna Hersek'in 17,5 milyar dolarlık ticaret hacminde Türkiye'nin payının 600 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki derin bağ ve yakınlık dikkate alındığında, dış ticaretimizi en kısa sürede 1 milyar dolara ve üzerine taşımamız gerekir." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bosna Hersek Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Slavica Korica ile Baran'ı ziyaret etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Baran, ziyarette yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in 17,5 milyar dolarlık ticaret hacminde Türkiye ile ticaretinin 600 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi. Bu rakamın çok düşük olduğunu vurgulayan Baran, "Ülkelerimiz arasındaki derin bağ ve yakınlık dikkate alındığında, dış ticaretimizi en kısa sürede 1 milyar dolara ve üzerine taşımamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek’e yatırım yapan 10 bine yakın Türk iş insanı olduğu bilgisini veren Baran, iki ülkenin birlikte önemli başarılara imza atabileceğini kaydetti.

Büyükelçi Alagiç de Türkiye'nin bu dönemde bölgeye barış ve istikrar getirdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini ileri götürmek konusunda istekli olduklarını ifade etti. Türkiye'yi önemli bir ekonomik partner olarak gördüklerine işaret eden Alagiç, Türk firmalarını Bosna Hersek'e yatırıma davet etti.