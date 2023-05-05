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Güncel
İHA 05.05.2023 10:46

Giresun’da dere yatakları denetim altında

Giresun Belediyesi oluşabilecek doğal afetlere karşı şehrin yerleşim yerlerinden geçen dere yataklarında denetimlerini sürdürüyor.

Giresun’da dere yatakları denetim altında

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin taşkın olaylarının sıklıkla yaşandığı illerden birisi olan Giresun’da dere yataklarına dökülen moloz, hafriyat ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için denetimler sürdürülüyor.

Giresun’da yaşanabilecek taşkınların can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi için Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, DSİ Giresun Şube Müdürlüğü, Belediye İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden oluşan ekip dere yataklarında denetim gerçekleştirdi. Belediye tarafından belirlenen moloz döküm alanlarının dışındaki yerlere kaçak döküm yaptığı tespit edilenlere 3194 Sayılı Kanun’un 40-42 maddeleri doğrultusunda cezai işlem uygulanırken, kaçak yapılaşmalara ise müdahale edileceği ifade edildi. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi. 

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