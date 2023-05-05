Diyarbakır'da Dicle Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği düzenlendi

Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 atölyenin yer aldığı şenlikte öğrenciler, kurulan stantları gezerek, farklı projeleri görme imkanı buldu.

Şenlikte, çocukların yaşına, gelişimine ve ilgi alanlarına uygun drama, teknoloji, görsel sanatlar, matematik, biyoloji, müzik, robotik kodlama, zeka oyunları, akıl yürütme ve astronomi alanlarında stantlar yer aldı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğe yüzlerce öğrencinin gelmesini hedeflediklerini söyleyerek, "Her yaş grubuna uygun etkinlikler var. Gayet renkli eğlenceli bir ortam. Kurumların kurduğu stantlarda farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor." dedi.

Şenliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Çocuk Üniversitesi Müdürü Doç. Dr. Pelin Karatay Göğül, kurum amirleri, öğretim elemanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.