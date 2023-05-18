Giresun’da “Askıda Gıda” kampanyasında 217 bin lira toplandı

Giresun’da hizmet veren iş yerleriyle Valilik arasında imzalanan ‘Depremden Etkilenen İllerimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Yardım Amacıyla Askıda İhtiyaç Malzemesi Temini Protokolü’ gereğince anlaşmalı iş yerlerinde “Askıda Gıda” uygulaması başlatılmıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyerek, ülkemizi yasa boğan depremlerin ardından, 15 Şubat tarihinde Giresun Valisi Enver Ünlü’nün talimatıyla başlatılan “Askıda Gıda” kampanyasında 15.02.2023 - 09.05.2023 tarihleri arasında toplam 217 bin 373 lira 19 kuruş değerinde ayni yardım toplandı.

Toplanan ayni yardımlar Valilik görevlilerince anlaşmalı marketlerden teslim alınarak hem Giresun’da bulunan depremzede vatandaşlara hem de deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlara kampanyanın geçerli olduğu tarihler arasında ulaştırıldı.

Vali Enver Ünlü tarafından kampanya süresince ilgi gösteren hayırsever Giresunlular başta olmak üzere esnaflara, aralıksız çalışan personellere ve emeği geçenlere teşekkür edildi.