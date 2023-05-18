Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 18.05.2023 19:24

Giresun’da “Askıda Gıda” kampanyasında 217 bin lira toplandı

Kahramanmaraşlı 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Giresun Valiliği tarafından başlatılan “Askıda Gıda” kampanyası sona erdi.

Giresun’da “Askıda Gıda” kampanyasında 217 bin lira toplandı

Giresun’da hizmet veren iş yerleriyle Valilik arasında imzalanan ‘Depremden Etkilenen İllerimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Yardım Amacıyla Askıda İhtiyaç Malzemesi Temini Protokolü’ gereğince anlaşmalı iş yerlerinde “Askıda Gıda” uygulaması başlatılmıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyerek, ülkemizi yasa boğan depremlerin ardından, 15 Şubat tarihinde Giresun Valisi Enver Ünlü’nün talimatıyla başlatılan “Askıda Gıda” kampanyasında 15.02.2023 - 09.05.2023 tarihleri arasında toplam 217 bin 373 lira 19 kuruş değerinde ayni yardım toplandı.

Toplanan ayni yardımlar Valilik görevlilerince anlaşmalı marketlerden teslim alınarak hem Giresun’da bulunan depremzede vatandaşlara hem de deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlara kampanyanın geçerli olduğu tarihler arasında ulaştırıldı.

Vali Enver Ünlü tarafından kampanya süresince ilgi gösteren hayırsever Giresunlular başta olmak üzere esnaflara, aralıksız çalışan personellere ve emeği geçenlere teşekkür edildi. 

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Ordu'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleri 25 Mayıs'ta Moskova'da görüşecek
20:06
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 1,5 milyon lira ceza
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:47
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
19:10
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin maliyeti 162 milyon sterlin
19:25
Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
FOTO FOKUS
Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı
Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ