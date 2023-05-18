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Güncel
AA 18.05.2023 18:21

Ordu'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Ordu'da bir günlüğüne temsili askerlik yapan 46 engelli, yemin ederek terhis oldu.

Ordu'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

"Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde, 46 engelli için yemin töreni düzenlendi.

Komutanlıkta saç tıraşı olup askeri üniforma giyerek temsili olarak temel askerlik eğitimi alan ve yemin eden engelliler, daha sonra terhis olmanın sevincini yaşadı.

Vali Tuncay Sonel, törende, jandarma ve polis ekipleri ile korucuların yurt içi ve yurt dışında güzel işler yaptığını söyledi.

Yıllar önce Hakkari, Tunceli, Diyarbakır'da terör varken şimdi bu illerin huzur ve turizm şehri olduğunu belirten Sonel, "Dünyanın dört bir yanında askerimiz barışı sağlamak için görev başında. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin. Her daim onların yanında olsun." dedi.

Sonel, temsili askerlik yapan bireylerin ailelerine de seslenerek, "Evlatlarımızın yemin merasiminde ve bayrak geçişinde gurur duyduk. İnşallah bunlar evlatlarımıza güzel bir anı olarak kalacak." ifadesini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ün de konuşmasının ardından temsili askerlik yapan engelliler yemin etti.

Tören sonunda Vali Sonel, İl Jandarma Komutanı Öksüz, İl Garnizon Komutanı Albay Ahmet Meydan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve diğer protokol üyeleri, engellilere belgelerini takdim etti.

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