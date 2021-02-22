Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun Valisi Ünlü sokakları dolaşarak artan koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları uyardı
[Fotoğraf: AA]
Giresun Valisi Enever Ünlü, koronavirüs vakalarının çok yüksek çıkması üzerine sokakları dolaşarak vatandaşları uyardı.
Nüfusa düşen Covid-19 vaka oranı en yüksek seyreden 4. il olan Giresun'da, Atatürk Meydanı'ndaki banklara oturarak vakit geçirenlere sosyal mesafe kuralını hatırlatan Ünlü, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Daha sonra HES kodu ile Gazi Caddesi'ne giriş yapan Vali Ünlü, buradaki esnaf ile görüştü, sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi.
Ünlü, caddede gördüğü yaşlı vatandaşları maske konusunda uyardı, dışarıda çok bulunmamaları ve aşı yaptırmaları gerektiğini belirtti. Ünlü, ardından Orhan Yılmaz Caddesi ve Malpazarı mevkilerinde de vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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