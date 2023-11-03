Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.11.2023 15:35

Giresun Valisi Serdengeçti, Görele'yi ziyaret etti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Görele ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Serdengeçti, Görele'yi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

İlçeye gelen Serdengeçti, Kaymakamı Cüneyt Caner ile Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu'na ziyarette bulunarak Görele'deki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Serdengeçti, burada muhtarların sorunlarını dinledi.

Giresun Valisi Serdengeçti, Görele'yi ziyaret etti

Giresun'un birinci derece yol ağının 10 bin kilometreden oluştuğunu vurgulayan Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Görele'nin yol ağı da 750 kilometreden oluşuyor. İl Özel İdaresi sorumluluğunda yol, içme suyu, bütün altyapı iyileştirmelerine çaba gösteriyoruz. Bu arada afetlerle iştigal ediyoruz. Afetler bazen bizim enerjimizi alıyor, oraya odaklanmamıza sebep oluyor. Maalesef Türkiye son dönemde özellikle Dereli, Kastamonu sel afeti, akabinde 6 Şubat büyük deprem, ciddi manada ülkemizin, insanımızın kaynaklarını, enerjisini tüketen bir durum oluştu ama devletimiz o kadar kudretli, o kadar kapasiteli ki hepsini bertaraf edebiliyor. 11 vilayeti gezecek olursak, 11 vilayette yeniden şehirler doğuyor. 11 vilayetimizde kamu ve özel yatırımlar devlet tarafından yapılıyor."

Serdengeçti, Giresun'un tüm ilçelerindeki köylerin hizmet beklediğini ifade ederek, "Elimizden geldiğince sıkıntılarımızı çıkarmak, bu sıkıntıları gidermek, sizlerle bu konuyu en azından dertleşmek için sorunları ciddiyetle ele alarak Kaymakamımız, Belediye Başkanımızla her zaman yanınızdayız." dedi.

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Gazze'de insani felakete saatler kaldı
16:29
İskoçya Başbakanı'nın aile üyeleri Gazze'den ayrılan 92 İngiliz arasında yer aldı
16:56
Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail rehineleri müzakere yoluyla geri alabilir
16:25
Tırdan ayrılan dorseyi eliyle durdurmaya çalıştı
16:48
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail askerleriyle çatıştığı görüntüleri yayınladı
16:13
İsrail saldırılarında yaralanan oğlu çalıştığı hastaneye getirildi
Gazze'de bombardıman altında 28. gün
Gazze'de bombardıman altında 28. gün
FOTO FOKUS
Türkiye'de 1400 hasta kalp nakli bekliyor: Onlardan biri de Ilgın...
Türkiye'de 1400 hasta kalp nakli bekliyor: Onlardan biri de Ilgın...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ