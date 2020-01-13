Proje kapsamında ilçedeki çocuklar, Gaziantep'in tarihi mekanlarını gezerken, otobüs içerisinde ve fırsat buldukları zamanlarda kitap okuyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 350 öğrencinin projeden yararlandığını söyledi.

Öğretmenlerin de öğrencilere eşlik ettiğini dile getiren Mutlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA