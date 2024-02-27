Duman 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.02.2024 13:30

Gerze'de kurulacak enerji tarlası çalışmaları devam ediyor

Sinop’un Gerze ilçesinde belediye tarafından kurulacak olan Enerji Tarlası hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerze'de kurulacak enerji tarlası çalışmaları devam ediyor

Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Cevat Şensoy, belediyenin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak projeler hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Belediyelerin en önemli giderlerinin başında enerji giderleri geldiğini vurgulayan Şensoy, şöyle konuştu:

"Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu konuda yapılabilecek çalışmaları araştırdık. Bu amaçla teknik ekiplerimizle yaptığımız istişareler neticesinde bu işi kaynağından çözmek amacıyla Yaykıl köyünde Güneş Enerji Santrali yapmaya karar verdik. Bir belediyenin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için mutlaka bir gelirinin olması gerekiyor. Bu kapsamda 2019 seçimlerinden hemen sonra başladığımız çalışma kapsamında Yaykıl su havzamızda Dünya Bankası kredili güneş enerji santrali yani enerji tarlası yapıyoruz. Böylelikle bu mevkideki kuyu sularının elektriği, terfi istasyonlarımızın ve belediyemizin enerji ihtiyacını karşılamış olacağız."

Şensoy, projeyle 12 dönüm arazi üzerine kurulacak olan enerji tarlasına 2 bin 850 adet panel yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Çorum'da taş işlemeciliği eğitimi alan kadınlar takı ve süs eşyası üretiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
Kremlin: Batı, Ukrayna'ya asker gönderirse NATO-Rusya çatışmasının yaşanması kaçınılmaz
14:07
Teknoloji endeksi tarihi zirveyi gördü
13:46
Bakan Uraloğlu: Hiçbir işimizi yarım bırakmadık ve bırakmayacağız
13:38
Park halindeki otomobil yıkılan istinat duvarının altında kaldı
13:37
Bakan Kacır: Nitelikli üretimin küresel merkezi haline geldik
13:32
İzmir'de kumar baskını: 53 kişiye 340 bin lira ceza
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Faria mülteci kampına baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Faria mülteci kampına baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Balkondan düşen lastiklerden son anda kurtuldu
Balkondan düşen lastiklerden son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ