İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde bulunan bir incir deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık yaptıkları öne sürülen İ.K, Y.A. ve Z.B'yi gözaltına aldı. Çalınan 420 kilogram incir de ele geçirildi.

Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.