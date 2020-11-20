Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gercüş'te 14 öğrenciye tablet yardımı
[Fotoğraf: AA]
Merkezi İstanbul'da bulunan Gercüş ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından 14 öğrenciye tablet dağıtıldı.
Dernek Başkanı Nusrettin Yaşar, Kovit-19 salgını döneminde derneğin verimli bir şekilde çalıştığını ve yardım kampanyaları düzenlediğini söyledi.
Salgından etkilenen öğrencilere yönelik kampanya başlatıldığını aktaran Yaşar, "Bu kampanyayla duyarlı iş adamları ve dernek üyelerimizin katkılarıyla aldığımız 14 tablet bilgisayarı yetim ve duruma muhtaç öğrencileri evlerinde ziyaret ederek hediye etik. Bağışçılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Veliler de kampanya ile dağıtılan tabletlerle çocuklarının derslere katılabileceklerini belirterek, bağış yapan ve emek veren herkese teşekkür etti.
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