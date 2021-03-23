Muş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 110 milyon liralık yatırımla inşa edilen tesisler, hem gençlerin spora yönelmesini hem de lisanslı sporcu sayısının artmasını sağladı.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde okçuluk poligonları, atletizm tartan pistleri, gençlik merkezleri, 6 bin seyirci kapasiteli şehir stadyumu, futbol sahaları ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi tesislerin inşa edildiği Muş, bu sayede spor alanında önemli mesafe katetti.

Herkesin sporla buluşturulması amacıyla hayata geçirilen projelerin meyvelerinin alındığı kentte, 6 yıl önce 12 bin 962 olan lisanslı sporcu sayısı 5 bini kız olmak üzere 18 bin 297'ye yükseldi.

Son iki yılda yaklaşık lisanslı sporcu sayısının 300 arttığı Muş'ta çeşitli dallardaki 40 sporcu milli takımlara kazandırıldı.

Sosyal ve kültürel etkinliklerle kentteki gençlerin ikinci yuvası haline gelen gençlik merkezlerinde de geçen yıl ocak ayından bu yana gerçekleştirilen 2 bin 308 faaliyetten 37 bin 194 genç yararlandı.

Yeni yapılan tesis ve gençlik merkezlerinde açılan kurslara katılan gençler, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de boş zamanlarını sporla, müzikle ve kültürel etkinliklerle değerlendirme fırsatı buldu.

"110 milyon liranın üzerinde yatırım var"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, kent nüfusunun büyük bölümünün çocuk ve gençlerden oluştuğunu, bu nedenle geniş bir hedef kitleye hitap ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının misyon ve vizyonunu en ücra yerlere yansıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Güler, "Gençlerimizin tesislerimizde zaman geçirmeleri, onları zararlı alışkanlıklardan, madde ve ekran bağımlılığından, illegal yapıların ve terör örgütlerinin tuzaklarından muhafaza ediyor. İlimizde 2 yılda yapımı tamamlanan ve devam eden yaklaşık 110 milyon liranın üzerinde yatırım var. Sultan Alparslan'ın diyarında ata sporlarını zirveye taşımak istiyoruz. Malazgirt Hipodromu bu yıl içinde hizmete açılacak." şeklinde konuştu.

Kentteki tesislerin tüm gençlerin hizmetinde olduğunu ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Sürekli gençlerin ayağına gidip onları tesislerimize davet ediyoruz. Salgın tedbirlerine riayet ederek onları tesislerimizde ağırlıyoruz. Spora büyük bir yönelme var. Bu bizi mutlu ediyor. Özellikle kız çocuklarımızın spora daha fazla yöneldiğini görüyoruz. Bir sporcunun ulusal veya uluslararası bir başarı elde etmesi bütün gençlerimizi etkiliyor. Ailelerin spora bakış açısını değiştiriyor. Bu anlamda ilimizde spor bilinci her geçen gün artıyor. Gençlik merkezlerimizde açılan 25 kursumuz var ayrıca gönüllü gençlerimiz ve gençlik liderlerimizle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllere dokunmaya çalışıyoruz."

"Burası ikinci evimiz oldu"

Gençlik Merkezi üyesi Mizgin Akpolat ise 2019 yılında katıldığı bir program sayesinde gençlik merkezine katılmaya karar verdiğini kaydederek, "Burayla tanışmadan önce ders çalışma odaklı bir hayatım vardı. Buraya geldikten sonra kendimi geliştirdim ve sosyal bir hayatım oldu. İnsanlara, yaşlı ve çocuklara, hayvanlara dokunmayı kendimize bir yaşam sebebi kıldık. Burası ikinci evimiz oldu." dedi.

Milli atlet Derya Kunur da Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan yeni tesisler sayesinde şampiyonalara daha iyi hazırlandıklarını aktardı.

Kenti en iyi şekilde temsil ederek milli takım forması altında madalyalar kazanmayı hedeflediklerini dile getiren Kunur, "Yeni tesisler bizim için çok iyi oldu. En azından il dışına çıkmıyoruz ve ailemizden uzak kalmıyoruz. Artık yollarda antrenman yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.