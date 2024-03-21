Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Eminoğlu, Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada partililerle bir araya gelen Eminoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere, Ardahan'daki yatırımları yerinde görmek ve gençleri ziyaret etmek için geldiklerini söyledi.

Yeni dönemde gençliğin ve sporun hak ettiği yerde olması için çalıştıklarını ifade eden Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Genç ofis ve gençlik merkezimizde gençlerimizi ziyarete geldik, sahadayız. Gençlerimizle sürekli beraberiz, taleplerini alıyoruz. Ardahan'da gençliğin ve sporun gelişmesi için de çalışıyoruz. Özellikle yatırımları yerinde görmeye geldik. Ardahan'da gençlik ve sporun hak ettiği yerde olması için çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti Bakanlık olarak gösteriyoruz."

Eminoğlu'nun partililerle buluşmasına, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz ve AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar da katıldı.