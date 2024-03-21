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Güncel
İHA 21.03.2024 10:33

Tatvan'da Nevruz kutlamasında 4 kişi gözaltına alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz programında, terör örgütüne ait bez parçalarıyla alana girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Tatvan'da Nevruz kutlamasında 4 kişi gözaltına alındı

Fuar Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından 21 Mart Nevruz etkinliği düzenlendi. Düzenlenen programa DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, DEM Parti belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.

Polis ekipleri terör örgütüne ait bez parçalarıyla alana girmeye çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bitlis Valiliği konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Tatvan ilçesi Fuar Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün 10.00-14.15 saatleri arasında 21 Mart Nevruz etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında; terör örgütünü niteleyen bez paçavra ile alana girmeye çalışan 4 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

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