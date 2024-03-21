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Güncel
AA 21.03.2024 10:31

Batman Belediyesi'nden engellilere destek

Batman Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Batman Belediyesi'nden engellilere destek
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, 33 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Vali ve Batman Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Canalp, törende, belediyenin engellilere yönelik çalışmalarını aktardı.

Batman Belediyesi'nden engellilere destek

Down sendromlu çocuklar için özel kurslar açtıklarını ifade eden Canalp, "Evde kişisel temizliğini yapamayan yaşlı ve engelli bireylerimizin ev bakımlarını ve temizliklerini yapıyoruz. Engelli dostu aracımızı engellilerin hizmetlerine sunduk. Engelli yaşam merkezi yapıyoruz." dedi.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Batman Kültür ve Turizm Bakanlığı
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