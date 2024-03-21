Batman Belediyesi'nden engellilere destek

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, 33 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Vali ve Batman Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Canalp, törende, belediyenin engellilere yönelik çalışmalarını aktardı.

Down sendromlu çocuklar için özel kurslar açtıklarını ifade eden Canalp, "Evde kişisel temizliğini yapamayan yaşlı ve engelli bireylerimizin ev bakımlarını ve temizliklerini yapıyoruz. Engelli dostu aracımızı engellilerin hizmetlerine sunduk. Engelli yaşam merkezi yapıyoruz." dedi.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.