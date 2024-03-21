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Güncel
DHA 21.03.2024 10:26

Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kars'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişinin evinde yapılan aramada narkotik köpek Daxo, mutfak dolaplarında 7 parça halinde 75 gram uyuşturucu madde buldu.

Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Sarıkamış ilçesinde O.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden narkotik polisi, şüphelinin evinde arama yaptı.

Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Evdeki aramada, bir adet hassas terazi, suçtan elde edildiği tahmin edilen bin 35 TL, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt, 4 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.G., işlemlerinin ardından tutuklandı.

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