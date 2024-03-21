Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Sarıkamış ilçesinde O.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden narkotik polisi, şüphelinin evinde arama yaptı.

Evdeki aramada, bir adet hassas terazi, suçtan elde edildiği tahmin edilen bin 35 TL, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt, 4 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.G., işlemlerinin ardından tutuklandı.